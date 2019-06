Convegno su UFO e alieni domenica 23 giugno 2019 a Sapri

“Un importantissimo convegno si svolgerà domenica 23 giugno 2019 a Sapri, ridente località turistica in provincia di Salerno“: lo rende noto il Centro Ufologico Mediterraneo. “L’evento è molto atteso visto che convegni del genere non si svolgono facilmente in quelle zone. Ci saranno protagonisti dell’ufologia nazionale spesso presenti sui media nazionali ed internazionali. Su tutto i relatori dott. Angelo Carannante Presidente e Fondatore del C.UFO.M. e l’ing. Ennio Piccaluga Presidente Onorario. Il pubblico in sala, dove si accederà gratuitamente, potrà porre domande su tanti misteri irrisolti. C’è stata o c’è ancora vita su Marte? Perché questo pianeta si presenta come distrutto da un cataclisma? Perché la NASA,l’ESA ed i governi danno l’impressione di nascondere la realtà degli oggetti volanti non identificati? Questi ultimi, sono costruiti da potenze terrestri o provengono dal di fuori della nostra atmosfera? Come mai gli ufo alcune volte si avventurano quasi al suolo spaventando le persone? Che ci fanno un’antenna parabolica su un asteroide e strane strutture su Marte? E’ possibile che gli extraterrestri siano già arrivati sulla terra da tempo immemorabile? E se così fosse perché sono qui? Dell’evento, che si protrarrà per l’intera giornata (inizio alle 11 e 30, poi pausa pranzo con ristoranti molto vicini alla sala del convegno, infine sessione pomeridiana dalle 14,30 fino alle 17) faranno parte altri ricercatori quali il dott. Berardino Ferrara che relazionerà sul pericolo dei segnali lanciati nello spazio e le possibilità di imbattersi in civiltà aliene ostili, ma anche sulle reali possibilità di raggiungere altri pianeti ed addirittura altre galassie: la velocità della luce si può superare o aggirare? Il contattato, ing. Adamo Fucci, narrerà di una straordinaria esperienza di vita vissuta di incontri con strani esseri con sconcertanti ed inesplicabili fatti accadutigli realmente. L’appuntamento è presso la Sala Consiliare del Comune di Sapri, Via Villa Comunale, n. 1 – 84073 – Sapri (Salerno). Ingresso gratuito. Per informazioni telefonare ad uno dei seguenti recapiti: 3204659798 – 3883279992 – 3384887802.”