Copernicus guida la lotta contro l’inquinamento atmosferico

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) per conto dell’Unione Europea, pubblicherà un video per mostrare in che guiderà la lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Le sostanze inquinanti nell’aria che respiriamo stanno diventando un vero problema a livello globale per la salute, poiché riducono l’aspettativa di vita e anche la qualità. Per questo motivo, al giorno d’oggi monitorare la qualità dell’aria delle nostre città è più importante che mai. Il video appena pubblicato mostra come le previsioni della qualità dell’aria fornite da CAMS siano il risultato della raccolta di dati satellitari e in-situ attraverso modelli computerizzati, in che modo le previsioni aiutano a costruire un’immagine generale dalle diverse letture locali e, soprattutto, in che modo la salute dei cittadini di tutto il mondo può trarne beneficio. Secondo le Nazioni Unite, solo 1 città su 10 presenta un livello di qualità dell’aria che rientra negli standard fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La Giornata Mondiale dell’Ambiente, ospitata quest’anno dalla Cina, è focalizzata su una delle maggiori sfide ambientali di tutti i tempi, incoraggiando governi, organizzazioni e individui ad agire per ridurre l’inquinamento.

Monitorando l’intera Europa, CAMS è un pioniere nelle previsioni della qualità dell’aria delle singole città, fornendo dati e previsioni avanzate due volte al giorno. I dati vengono utilizzati da numerose organizzazioni e app in tutta Europa per aiutare gli individui a controllare la qualità dell’aria con cinque giorni di anticipo – proprio come facciamo per le previsioni meteo.

Vincent-Henri Peuch, Head of CAMS, commenta: “L’inquinamento atmosferico, in particolare nelle grandi città, sta diventando una grande preoccupazione per tutti noi. Questo è il motivo per cui CAMS fornisce dati e previsioni sulla qualità dell’aria sempre aggiornati. Non solo mostriamo informazioni vitali alle persone via app, ma contribuiamo anche alla creazione di cambiamenti reali, come la nostra struttura e il modo in cui gestiamo le nostre città”.