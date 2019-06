Cosa ascolteranno gli astronauti sulla luna? Tre arie di Puccini candidate alla playlist

Costa ascolteranno gli astronauti sulla Luna? Il Festival Puccini di Torre del Lago scrive alla Nasa per proporre di inserire nella playlist lunare le celebri arie tratte da “La Bohéme” e “Turandot“, due dei massimi capolavori di Giacomo Puccini.

Proprio in questi giorni la Nasa, in vista del lancio di astronauti sul suolo lunare previsto per il 2024 ha aperto le iscrizioni per comporre la lista di pezzi musicali da “inviare” sulla luna e da far ascoltare agli astronauti durante il loro viaggio. Proprio il 2024 sarà anche l’anno delle celebrazioni pucciniane, visto che ricorreranno i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini. Giacomo Puccini ha “cantato” la luna in due celebri arie: “Che gelida manina” tratta da “La Bohe’me” e “Perché tarda la luna” tratta dalla sua incompiuta “Turandot”. Oltre a queste due arie, il Festival Puccini ha proposto all’ente spaziale americano di candidare per la playlist lunare anche il celeberrimo “Nessun Dorma” tratto dalla “Turandot”.