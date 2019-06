Cosa possono fare i normali utenti del web per difendersi online

Una delle grandi preoccupazioni di chi naviga online è come difendersi dai pericoli del web: basta un antivirus? Siamo costantemente controllati e monitorati? Periodicamente questi quesiti tornano a galla e nascono discussioni e dibattiti attorno ai concetti di privacy e sicurezza sul web.

Effettivamente per un normale utente del web, con conoscenze informatiche base, può a volte essere difficile capire a quali pericoli andiamo incontro quando facciamo le nostre ricerche online.

Proprio per questo è bene informarsi, capire quali sono davvero i pericoli su internet e adottare dei semplici consigli che miglioreranno l’esperienza online.

Spesso, in occasione del Safer Internet Day, una giornata dedicata alla sicurezza e alla consapevolezza online, vengono presentati vari virus e minacce online esistenti nei diversi paesi. Ogni anno questi virus si aggiornano e dunque è sempre bene stare all’allerta e rimanere aggiornati. Naturalmente il primo passo da fare è munirsi di un buon antivirus che rilevi le principali minacce che colpiscono il nostro dispositivo. Il secondo passo è capire come utilizziamo internet: visitiamo siti sicuri? Ora Google segnala tutti i siti non sicuri (dunque che non hanno installato un certificato ssl e non convertiti in https) in rosso. Non necessariamente questi sono un pericolo, a volte si tratta solo di aggiornamenti non fatti. Però sappiate che esiste la possibilità che contengano davvero delle minacce.

Dotate il vostro browser di estensioni: esistono estensioni che bloccano i fastidiosi annunci pubblicitari, estensioni come FloodWatch che vi mostrano quali cookie (e dunque quali aziende) vi stanno tracciando, ed estensioni come AnonymoX che vi permettono di viaggiare nel web in modo anonimo – un po’ come la modalità incognito di Chrome. A proposito di browser: non esiste solo Chrome e Safari! Ecco a voi alcuni browser alternativi molto più attenti a privacy e sicurezza dell’utente:

Firefox Focus

Mozilla Firefox lo conoscono più o meno tutti. Ma esiste anche una versione molto più sicura e pensata per proteggere l’utente. Si chiama Focus ed è un browser che blocca immediatamente tutti gli elementi che possono tracciarci e al termine di ogni sessione elimina in modo permanente ogni nostro dato.

Tor

The Onion Router – questo il suo significato – è decisamente il browser più sicuro che esista. Ed è anche completamente gratuito ed open source. Mentre navighiamo online, Tor rende impossibile il tracciamento e l’analisi dei nostri dati in quanto riesce a crittografare la rete.

Opera

Questo browser è probabilmente conosciuto i più, in quanto si trova già installato in molti dispositivi o quando facciamo il download di certi programmi. Opera è un browser molto veloce e che allo stesso tempo pensa alla sicurezza dell’utente, in quanto blocca annunci, tracciamento e dispone di una VPN integrata.

Scaricando uno di questi browser per effettuare le vostre ricerche aumenterete decisamente la vostra sicurezza online. Altrimenti, anche se continuate ad utilizzare i classici browser, potete munirvi appunto di una VPN. Vi chiederete che cos’è una VPN e perché è così importante. Le virtual private network, sono delle rete iper sicure che permettono all’utente, tramite l’abbonamento con un client, di viaggiare in modo sicuro e di tenere lontano qualunque malware e minaccia del web.

Questi sono solo alcuni dei consigli che gli utenti del web possono seguire per navigare in sicurezza e per difendersi dalle possibili minacce online.