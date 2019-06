Cosmetici, attenzione a quali acquistate: sequestrati dai NAS prodotti pericolosi per la salute umana

Controlli a tappeto dei Carabinieri dei NAS su prodotti potenzialmente pericolosi per la salute umana. Il NAS di Livorno ha sequestrato presso un bazar cinese situato a Grosseto 58 confezioni di cosmetici privi delle indicazioni in lingua italiana, mentre i militari del Nucleo di Catanzaro ne hanno sequestrate 1500 a causa della mancanza dell’etichetta e/o perché non conformi alla normativa vigente. Il valore complessivo della merce sottratta alla vendita ammonta a circa 7mila euro. I responsabili sono stati segnalati alle autorità amministrative e sanitarie.