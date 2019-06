Crolla edificio in Cambogia: 3 morti e 30 intrappolati

In Cambogia è crollato un palazzo di 7 piani in costruzione nella città costiera di Sihanoukville: 3 operai sono morti ed altri 30 sono intrappolati tra le macerie. Il capo della polizia ha riferito che altri 5 operai sono stati tratti in salvo dai soccorritori che sono ancora sul posto.

Non sono ancora chiare le cause del cedimento.