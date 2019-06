Devastante siccità in India: milioni di litri d’acqua verranno trasportati con la ferrovia

Il Governatore del Tamil Nadu, lo Stato del sud dell’India colpito dall’emergenza siccità, ha annunciato ieri le misure per affrontare l’emergenza. In dettaglio, ogni giorno verranno distribuiti 525 milioni di litri d’acqua: dato che i maggiori bacini dello Stato sono ormai prosciugati, la fornitura verrà garantita attraverso tutte le possibili vie alternative (falde sotterranee, cave abbandonate, impianti di desalinizzazione). In particolare, per il distretto di Vellore 10 milioni di litri d’acqua saranno trasportati nei prossimi 6 mesi usando la ferrovia.

A Chennai l’acqua è razionata, e la popolazione fa la coda per ore per averne qualche litro: l’acqua arriva dal lago di Veeranam, nel distretto di Cuddadore, a 236 km di distanza.