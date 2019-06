Diabete: ecco l’alimento in grado di combattere la glicemia alta

Si può guarire dal diabete? Recenti studi affermano di sì, sopratutto in fase iniziale sembra infatti che modificare in modo irreversibile il proprio stile di vita, perdendo peso e assumendo cibi sani e naturali possa portare a una regressione della patologia. Ci sono inoltre dei particolari alimenti che possono essere definiti dei superfood nella lotta contro il diabete: assumerli permette infatti di regolare la glicemia alta riducendo i livelli di zucchero nel sangue. Tra questi, è importante annoverare i semi di Chia.

I semi di Chia provengono da una pianta formalmente conosciuta come Salvia hispanica, che fa parte della famiglia della menta. Si tratta di piccolissimi semini dalle molteplici proprietà: sono ricchi di fibre, acidi grassi Omega-3, fosforo, calcio, manganese, rame, selenio, ferro e magnesio. Tali semi rappresentano una buona fonte proteica e contengono tutti gli amminoacidi essenziali, sono pertanto consigliati nelle alimentazioni vegane.

Una delle peculiarità di questo alimento è l’alto contenuto di fibre, fondamentali anche nella lotta contro il diabete: esse infatti, oltre ad aumentare il senso di sazietà, riducono l’assorbimento degli zuccheri semplici, riducendo conseguentemente anche l’insilino-resistenza e permettendo così di mantenere livelli di glicemia adeguati.

Come consumarli? Possono essere mescolati a frullati, succhi, yogurt, insalate, macedonie di frutta: quando sono a contatto con l’acqua raddoppiano il loro volume. Il consiglio è di lasciarli in ammollo per circa 10-15 minuti e utilizzarli al momento: la quantità ideale è di circa 25 grammi al giorno, ossia 2 cucchiai.