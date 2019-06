La glicemia alta, la cui condizione cronica porta all’insorgenza di diabete di tipo 2, può essere controllata con una corretta, sana e bilanciata alimentazione. In quest’ottica una delle erbe aromatiche più utili a controllare la glicemia, secondo diversi studi, è la salvia.

Il diabete di tipo 2 è una patologia causata da diversi fattori genetici e ambientali, tra cui ad esempio un’alimentazione scorretta, tendente all’abbondanza, e una vita sedentaria. Si tratta di una malattia che compare in genere in età adulta. Nel diabete di tipo 2 si verifica una resistenza dei tessuti all’insulina e una diminuzione di produzione di insulina ad opera del pancreas.

Quali sono i sintomi del diabete di tipo 2? Aumento della sete e della quantità di urina prodotta, ipotensione e ipovolemia, ovvero la riduzione del volume del sangue circolante nell’organismo. Chi è affetto da diabete, inoltre, vede un aumento di alcuni valori nel sangue, come quello dei trigliceridi. L’iperglicemia, inoltre, causa anche diverse complicazioni tra cui la retinopatia diabetica, la nefropatia diabetica e la neuropatia dei nervi periferici.

La malattia può essere contraddistinta da diverse fasi, la prima delle quali non richiede l’impiego di insulina, ma è possibile tenere a bada l’indice glicemico attraverso l’alimentazione. Una dieta adeguata e un corretto stile di vita possono evitare il ricorso ai farmaci.

La salvia è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, utilizzata in genere come aroma in cucina e per il trattamento di diversi disturbi in fitoterapia, ma anche come ‘rimedio della nonna’ e dunque di tradizione popolare. Tra le sue più importanti proprietà degna di nota è l’azione antiossidante, antinfiammatoria e antibatterica. Ha anche importanti e positivi effetti sulla memoria e sui malesseri da ciclo mestruale e da menopausa.

La salvia, oltre a tutto queste qualità, ha anche proprietà ipoglicemizzante, ovvero è in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Questa sua capacità è stata indagata e provata nel corso di diversi studi su cavie e i risultati sono stati confermati da numerosi studi clinici sull’uomo. Nel corso di una ricerca condotta su 40 pazienti affetti da diabete di tipo 2, ad esempio, si è visto che l’assunzione di estratti ottenuti da foglie di salvia è efficace e sicuro nell’abbassare la glicemia e migliorare il profilo lipidico nei pazienti trattati. Un altro studio ha poi ottenuto risultati simili su un numero maggiore di pazienti.