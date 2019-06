I dolori muscolari dopo la palestra sono in genere attribuiti alla formazione di acido lattico, ma in realtà spesso non è così. L’acido lattico, infatti, si smaltisce in 1 o 2 ore al massimo, in base all’attività aerobica che si svolge dopo aver fatto gli esercizi, come ad esempio camminare o altre attività che prevedono un moderato movimento. Il dolore che si sente, dunque, non è da imputare all’acido lattico, ma al D.O.M.S. (Delayed Onset Muscolar Soreness), ovvero quella che comunemente viene definita come carnegrena, cioè un indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata, che compare dopo 10-14 ore dalla fine dell’attività fisica. Si tratta di un effetto molto soggettivo, non comune a tutti.

L’acido lattico è presente nel sangue anche a riposo e viene metabolizzato dall’organismo in diversi modi: il fegato lo converte in glucosio, il cuore invece lo utilizza a scopi energetici. La causa del dolore dopo diverse ore dall’esercizio fisico, dunque, non è lui ma il D.O.M.S., che è la conseguenza di microlesioni muscolari che si verificano quando un muscolo viene sollecitato in maniera severa e a lungo. Il danno è per lo più a carico delle microfibrille, le unità contrattili del muscolo e, soprattutto, non si tratta di un danno vero e proprio, ma del solo modo che ha il muscolo per crescere e per tonificarsi.

Esiste un metodo efficace per eliminare questi dolori muscolari? L’unico modo per evitarli è quello di fare esercizio fisico in modo graduale, in maniera tale che queste microlesioni non siano troppo evidenti e soprattutto non si vengano a creare troppo in fretta. Nessuna cura, dunque, per il D.P.M.S. ma solo prevenzione per evitare che insorga. Sicuramente, a questo scopo, può essere molto utile bere e fare stretching prima di iniziare una qualsiasi attività fisica.

Se il dolore compare che fare? Nulla, è necessario solo avere pazienza e aspettare i 2 o 3 giorni necessari per far sparire completamente il dolore muscolare. Lo stretching preventivo va praticato 3-4 volte al giorno, mantenendo la posizione per almeno una ventina di secondi. In ogni caso, la comparsa del D.O.M.S. è un buon segno: significa che in palestra abbiamo svolto un buon lavoro e che i muscoli stanno rispondendo bene all’esercizio fisico. Ovviamente, più il muscolo si tonificherà, più la comparsa di questi dolori diminuirà fino a sparire del tutto. Se l’attività fisica è sporadica, invece, si ripresenterà spesso perché è come se si ricominciasse tutto daccapo.