Dopo l’invasione di cavallette in Sardegna, oggi un’altra ‘piaga’: le api hanno invaso il centro Bologna 

Solo ieri era scattato l’allarme cavallette in Sardegna, che secondo le stime di Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e soprattutto Orani. Oggi è arrivata una nuova allerta insetti sempre da parte dell’associazione degli agricoltori: interi sciami di api a Bologna hanno deciso di ‘abitare’ nel sottotetto della biblioteca dell’Archiginnasio, nei pressi di Piazza Maggiore, in pieno centro. Una situazione insostenibile per i residenti e per chi voleva fare una semplice passeggiata: si è reso dunque necessario l’intervento degli apicoltori di Coldiretti che, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto a recuperare le api, collocandole in un’arnia.

La Coldiretti fa sapere che ora le api verranno collocate in un apiario dove potranno procedere alla creazione di una nuova famiglia. Protagonisti dell’intervento l’apicoltore Matteo Lorenzini che, assieme al padre Maurizio ha operato a un’altezza di 20 metri, proprio sotto al tetto del palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università di Bologna.

“Ringraziamo i nostri due soci” ha commentato la presidentessa di Coldiretti Bologna, Valentina Borghi, “che si sono resi tempestivamente disponibili per un lavoro così complesso e delicato per la sicurezza dei cittadini. Di fronte a questi episodi il consiglio – conclude la Coldiretti – è quello di non improvvisare e di rivolgersi a personale esperto che sa come trattare i preziosi insetti”.