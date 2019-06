Terzo appuntamento con “Dreamsroad Story”, in onda sabato 8 giugno alle 11.30 su Rai1, per un viaggio sulle strade di Francia e Germania. Si parte dalla Francia Atlantica e dalla regione dell’Aquitania, dalla cosiddetta Costa d’Argento, per raggiungere Bordeaux e la Normandia, entrare in Belgio per visitare i tesori delle Fiandre e concludere il viaggio nella vibrante città di Berlino.