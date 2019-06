Ebola in Congo: “L’attuale risposta all’epidemia non sta funzionando”

Nuovo allarme Ebola in Repubblica Democratica del Congo: Oxfam rende noto che secondo gli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le persone contagiate, nella parte orientale del Paese, sono salite ad oltre 2.000 con oltre 1.300 vittime, facendo dell’epidemia scoppiata lo scorso agosto la seconda più grave di sempre, dopo quella che causò 11 mila vittime in Africa occidentale.

“È evidente che l’attuale risposta all’epidemia non sta funzionando – ha spiegato Stefania Morra, dell’ufficio umanitario di Oxfam Italia – Non importa quanto sia efficace il trattamento della malattia, se le persone non si fidano o non sanno cosa devono fare, non si curano. I nostri team sul campo ogni giorno incontrano persone che non credono nemmeno che l’Ebola sia reale. Sono tantissimi i casi che sino ad oggi non sono stati rilevati perché le persone, nonostante i sintomi, non si sono volute sottoporre alle cure. Questa mancanza di fiducia tra la popolazione, rende impossibile interrompere la catena del contagio“.

“A causa dei ripetuti attacchi subiti negli ultimi mesi, Oxfam e altre organizzazioni al lavoro sul campo hanno dovuto interrompere più volte le attività di soccorso alla popolazione -conclude Morra – Questo ha reso sempre più difficile vaccinare le persone, decontaminare le case e svolgere sepolture sicure. Inevitabilmente si è registrata un’esplosione di casi destinati ad aumentare esponenzialmente nelle prossime settimane. La speranza adesso è che il nuovo e più forte impegno dell’ONU nella risposta all’Ebola e un costante lavoro di prevenzione tra la popolazione, ci possano consentire di sconfiggere in tempo questo nuovo incubo. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”.