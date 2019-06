Ebola: vittime in Uganda, al via intervento Unicef

L’Unicef ha lanciato in Uganda un piano di risposta di emergenza per l’Ebola dopo la conferma dei primi tre casi del virus nel Paese negli ultimi giorni. Tra questi c’era un bambino di 5 anni, che dopo una visita alla famiglia nella vicina Repubblica Democratica del Congo, è tornato in Uganda il 9 giugno ed è morto martedì notte dopo esser stato trasferito all’Unità per il Trattamento dell’Ebola di Bwera a Kasese. La nonna del bambino è morta mercoledì a causa del virus nel distretto di Kasese, dove vivono circa 400mila bambini. La risposta dell’Unicef in Uganda avviene in seguito a mesi di sforzi di preparazione e prevenzione, dato che i casi di Ebola in Repubblica Democratica del Congo sono aumentati.