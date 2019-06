Rifiuti Roma, l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza: “Intervento mezzi dell’esercito, tonnellate di spazzatura in strada”

L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile dell’Osservatorio per la Tutela e lo Sviluppo dei Diritti Corrado Stillo. “Chiediamo al Governo Conte di dichiarare lo stato di emergenza sanitario nella Capitale e di fare intervenire i mezzi dell’esercito per la rimozione straordinaria di tonnellate di rifiuti che marciscono sulle strade e sulle piazze di Roma“, aggiunge. “Ora non è più soltanto una questione di degrado ambientale che, in piena stagione turistica, offre un quadro da Terzo Mondo di una Roma ormai trasformata in gigantesca discarica a cielo aperto. Si tratta di preservare la salute dei cittadini in imminente pericolo igienico-sanitario e non intervenire sarebbe un grave crimine contro donne, bambini, anziani vittime di incuria e di degrado“, conclude.