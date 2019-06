Emergenza rifiuti a Roma, Raggi: “Basta con gli allarmismi, i trasbordi non sono discariche”

“Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o siti di stoccaggio. L’ho ribadito intervenendo in Assemblea Capitolina, dove ho anche precisato che in via Ave Ninchi – nel III Municipio, periferia nord-est della città – non verrà effettuata alcuna operazione di trasbordo“.