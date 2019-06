EmergenzaClimaticaRoma: consegnate 30.000 firme alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi

“Ringrazio la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco per aver accolto il nostro appello. La Capitale d’Italia può dare un esempio positivo al Paese che in questi giorni è soffocato da un’ondata di calore senza precedenti. Grazie soprattutto al sostegno delle migliaia di cittadini e di tutti coloro che hanno permesso all’iniziativa di raggiungere un risultato così straordinario in poche ore. Ci auguriamo che l’Assemblea capitolina risponda positivamente, votando a luglio almeno la prima mozione, quella che dichiara lo stato di emergenza climatica e ambientale per la città di Roma”.

Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde, a seguito dell’incontro di oggi in Campidoglio per la consegna delle prime 30mila firme, raccolte in sole 48 ore su Change.org, a sostegno della petizione #EmergenzaClimaticaRoma, di cui è promotore.

La Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha accolto la delegazione, dichiarando: “Ricevo molto volentieri questo appello. Compito delle amministrazioni è quello di cercare di migliorare le condizioni nelle quali viviamo, e sicuramente l’emergenza climatica è attuale. Rimane poco tempo per invertire la rotta ma faremo un lavoro importante su questo tema”.

La petizione #EmergenzaClimaticaRoma contiene le richieste, rivolte all’Assemblea Capitolina, di impegnarsi inoltre: ad approvare una delibera, con tempi certi e azioni concrete, di mitigazione e adattamento per contrastare il cambiamento climatico e per arrivare entro il 2030 a dimezzare le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti, di azzerare le emissioni di C02 e l’uso dei combustibili fossili entro il 2050; a valutare la possibilità di anticipare al 2040 l’obiettivo di fuoriuscita dai combustibili fossili, in considerazione dell’accelerazione del cambiamento climatico in atto; di svolgere un’azione positiva in previsione della prossima Conferenza ONU sul Clima del 2020 – Cop26.

“Tanti utenti si stanno unendo per far sì che Roma dia l’esempio in Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e adesso aspettano risultati e azioni concrete da parte dell’Amministrazione. La petizione e il movimento che ne è nato rappresentano una grande opportunità per il Paese. L’emergenza climatica, ci dicono gli stessi utenti, è una priorità assoluta che non può più essere rimandata. Siamo qui per consentire a tutti loro di far sentire le proprie richieste alla politica e alle Istituzioni” sottolinea Stephanie Brancaforte, Direttrice di Change.org Italia.

La petizione #EmergenzaClimaticaRoma è promossa su Change.org da Fondazione UniVerde, SOS Terra Onlus, Marevivo, Opera2030 e supportata da GreenStyle, Lifegate, TeleAmbiente, CETRI Magazine e Duegradi. Testimonial dell’iniziativa, l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, da sempre sensibile ai temi ambientali.