Emergenze e sicurezza: protocollo d’intesa tra ENAV e Protezione Civile

E’ stato sottoscritto oggi a Roma il protocollo d’intesa tra ENAV, Società nazionale per l’assistenza al volo, e il Dipartimento della Protezione Civile per favorire un ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di ottenere la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito delle operazioni aeronautiche funzionali alle attività di protezione civile e di sicurezza aeronautica, in particolare è delineato un modello di cooperazione volto ad identificare gli ambiti e gli scenari in cui possa essere incrementato il supporto operativo reciproco.

Il protocollo, siglato dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, e dal Presidente dell’ENAV, Nicola Maione, prevede, tra gli obiettivi di interesse comune, lo sviluppo di un disciplinare tecnico-operativo in cui vengano stabilite efficaci modalità di comunicazione di informazioni relative a situazioni di crisi, processi di condivisione di analisi di dati e segnali in grado di prevenire o contrastare eventuali situazioni emergenziali, definiti scenari esercitativi per l’implementazione delle conoscenze e delle modalità di collaborazione, semplificazione delle procedure per l’uso di infrastrutture di comunicazione a servizio della protezione civile.

“L’accordo di collaborazione sottoscritto oggi con ENAV – ha detto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli – oltre a migliorare la nostra capacità di risposta in caso di emergenza, permetterà, grazie ad un patrimonio di competenza ed esperienza capillarmente distribuite, di dare un grande contributo nelle azioni volte alla tutela della collettività. A fare la differenza, nel sistema di Protezione Civile italiano, è proprio l’impegno delle più diverse professionalità, sia nel pubblico che nel privato, tanto nella quotidianità quanto nella straordinarietà dell’emergenza.”

“Questo protocollo di Intesa – ha dichiarato il Presidente di ENAV Nicola Maione – sancisce una importante collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile ed ENAV. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo al lavoro di un organismo che quotidianamente è a disposizione e della popolazione e delle infrastrutture al fine di prevenire e contrastare le situazioni di emergenza su tutto il territorio nazionale. ENAV metterà a disposizione del Paese le proprie competenze e le proprie tecnologie ad alto contenuto innovativo per dare supporto a qualsiasi situazione lo rendesse necessario.”