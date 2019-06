ENEA: il 3 luglio la presentazione del Rapporto annuale sull’Efficienza Energetica

L’ENEA presenta l’8° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica il prossimo 3 luglio presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari – Camera dei deputati (Via di Campo Marzio n. 78 – Roma).

L’8° Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica dell’ENEA fornisce il quadro e l’evoluzione dello stato dell’efficienza energetica a livello nazionale, approfondisce i risultati delle politiche e degli strumenti strutturali messi in atto per migliorare l’efficienza negli usi finali e ne analizza le rilevanti attinenze con il contesto economico e lo sviluppo tecnologico.

Nel corso della giornata verrà presentato anche il Rapporto annuale sull’Ecobonus per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

La giornata sarà inoltre l’occasione per focalizzare l’attenzione delle istituzioni e delle imprese sullo stato attuale del parco immobiliare nazionale, settore su cui punta maggiormente anche il Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima per raggiungere gli obiettivi di risparmio al 2030, e le opportunità economico-ambientali derivanti da capillari e condivise strategie di riqualificazione energetica degli edifici unita alla ristrutturazione edilizia, sismica ed impiantistica.