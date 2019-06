Energia, UE: necessaria più ambizione dagli Stati sull’Accordo di Parigi

Dopo che i governi UE hanno presentato i loro piani nazionali per attuare gli obiettivi energetici dell’Unione, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di individuare obiettivi più ambiziosi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi. Secondo l’esecutivo comunitario, nei piani nazionali ci sono margini di miglioramento, in particolare per politiche che consentano di centrare gli obiettivi per il 2030 e mantenere a lungo termine la rotta verso un azzeramento dell’impatto climatico. I piani nazionali inoltre non sarebbero sufficientemente ambiziosi sui contributi dalle fonti rinnovabili e dall’efficienza energetica per consentire all’UE nel suo insieme di raggiungere gli obiettivi su energia e clima.