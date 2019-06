Epidemia di Ebola in Congo: 1500 morti, “l’emergenza sanitaria più complessa della storia”

Secondo John Johnson, di Medici Senza Frontiere, l’epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo è “l’emergenza sanitaria più complessa della storia“.

Il virus nel nord-est del Paese africano ha già causato 1500 morti su un totale di oltre 2100 contagi in 11 mesi.

In termini di numeri l’epidemia congolese di Ebola è la 2ª più grave della storia, con un tasso di mortalità del 67%.

La più grave epidemia di febbre emorragica da Ebola è stata quella del 2013-2016, dilagata in 3 Paesi dell’Africa occidentale – Sierra Leone, Liberia e Guinea – con 28.600 casi e 11.300 morti.