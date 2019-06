Epidemia di Ebola in Congo: oltre 2mila i contagiati

Dall’inizio dell’epidemia, in Repubblica Democratica del Congo 2.008 persone sono state contagiate dal virus Ebola, mentre i decessi sono 1.346: lo ha reso noto il Ministero della Salute congolese.

“Da quando è cominciata l’epidemia – hanno spiegato le autorità – il totale dei casi è di 2.008, di cui 1.914 confermati e 94 probabili. In tutto si registrano 1.346 morti (1.252 casi accertati di ebola e 94 probabili) e 539 le persone in cura“.