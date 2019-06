Esplosione a Gorizia, 3 morti: “Le cause sono tutte da verificare”

“Sulle cause del crollo della palazzina è prematuro fare qualsiasi ipotesi”: lo ha dichiarato il Procuratore Capo di Gorizia, Massimo Lia, riferendosi alla deflagrazione verificatasi nella notte in viale XX settembre. “Gli unici dati obiettivi che abbiamo è che verosimilmente si è trattato di un’esplosione sia perché qualche vicino di casa ha sentito un botto sia perché alcuni reperti dell’edificio sono stati trovati a una considerevole distanza dallo stesso edificio e questo fa presupporre un’esplosione interna. Le cause sono tutte da verificare“. “Quando sono intervenute sul posto le prime pattuglie e primi operatori c’era un fortissimo odore di gas, ovviamente si deve verificare se l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas interna accidentale o meno oppure se la tubatura di gas si sia rotta con fuoriuscita a seguito di un’altra causale dell’esplosione. Tutto questo – conclude il Procuratore – verrà accertato nei tempi compatibili dai tecnici che la procura nominerà per costruire la causa di questo tragico evento“.