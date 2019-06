Esplosione terrificante a Gorizia, crolla palazzina: estratti 2 corpi dalle macerie [LIVE]

Probabilmente a causa di una fuga di gas, si è verificata un’esplosione a Gorizia: la deflagrazione ha fatto crollare una palazzina di 2 piani in viale XX settembre. Tre persone sarebbero rimaste sotto le macerie: 2 sono state trovate senza vita.

Sul posto stanno operando da ore 8 squadre dei vigili del fuoco. Nella zona si avverte un forte odore di gas.

La palazzina era costituita di tre appartamenti: uno sarebbe stato vuoto al momento dell’incidente, un altro occupato da una sola persona e un terzo da una coppia.

E’ stata una esplosione terrificante quella che ha causato lo sventramento dell’edificio, talmente forte che è stata avvertita anche a lunga distanza e che molti hanno scambiato per una scossa di terremoto.

Sono in corso verifiche sulle palazzine adiacenti, per valutare la tenuta strutturale.