Esplosione Rocca di Papa, il bilancio è di 16 feriti: tra le ipotesi un errore umano

Potrebbe esserci un errore umano dietro l’esplosione che stamattina ha coinvolto la sede del comune di Rocca di Papa, vicino Roma. E’ una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Chi indaga non esclude che durante i lavori di scavo in strada possa essere stata danneggiata una tubatura e che il gas si possa essere poi incanalato fino all’altezza dei palazzi coinvolti nell’esplosione. Testimoni parlano di un forte odore di gas risalire dal canale dell’ascensore che poi si e’ saturato ingenerando l’esplosione. A fare da innesco, secondo i primi rilievi, potrebbe essere stata proprio l’impianto elettrico che alimenta l’ascensore dell’edificio. Sulla vicenda sono in corso indagini del carabinieri della compagnia di Frascati che stanno acquisendo le immagini delle telecamere e ascolteranno gli operai della ditta che erano al lavoro stamattina.

“Alle ore 15.30 il bilancio complessivo dei feriti nell’esplosione che questa mattina ha investito il Municipio di Rocca di Papa per una fuga di gas e’ di 16 feriti totali e di questi 6 sono stati trattati sul posto dal personale dell’Ares 118 e non hanno avuto bisogno di trasporto in ospedale. I restanti 10 feriti sono stati trasportati o sono giunti con mezzi privati presso gli ospedali di Frascati, il Policlinico Tor Vergata e il Bambino Gesu’. Sono in totale 3, e tra loro il sindaco di Rocca di Papa, i feriti che successivamente sono stati trasportati al centro grandi ustioni del Sant’Eugenio dove mi sto recando personalmente in visita per prendere visione direttamente della situazione clinica”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il sindaco Emanuele Crestini e’ uscito per ultimo, ci stavamo contando fuori con una forte emotivita’, pensando al prossimo. E’ uscito per ultimo”. Lo ha detto il vicesindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino, raccontando ai cronisti gli attimi successivi all’esplosione che ha interessato il palazzo del Comune.