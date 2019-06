Esplosione Rocca di Papa: il sindaco resta in prognosi riservata

Sono ancora ricoverati in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e un suo delegato, rimasti feriti nell’esplosione di ieri. A quanto rende noto la direzione generale della Asl Rm2, le condizioni sono stabili. Crestini, che presenta una percentuale di ustione del 34%, “è attualmente assistito in ventilazione meccanica e anche il suo delegato con ustioni del 44%”. Complessivamente sono quattro i pazienti ricoverati al Sant’Eugenio. Arrivati in codice rosso, hanno ustioni di secondo grado profondo e terzo grado, su una superficie corporea compresa tra il 11% e il 44%.