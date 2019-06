Esplosione a Rocca di Papa: 4 feriti, bimbo in codice rosso

Un’esplosione si è verificata poco dopo le 11:40 nella sede del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani: il bilancio è al momento di 4 feriti, tra cui anche un bambino portato all’ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Le altre tre persone si trovano all’ospedale di Frascati. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

L’evento sembrerebbe essere stato causato da una fuga di gas, ma è ancora da accertare. Nello stabile erano in corso dei lavori. In via precauzionale sono stati evacuati alcuni immobili nei pressi di quello coinvolto dalla deflagrazione.