Esplosione Rocca di Papa: morto il sindaco Emanuele Crestini

Morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto coinvolto nell’esplosione verificatasi lo scorso 10 giugno, provocata da una dispersione di gas da tubature in strada, e che ha innescato un successivo incendio. Le condizioni di Crestini, ricoverato nel Centro grandi ustionati dell’ospedale sant’Eugenio di Roma, si erano aggravate, aveva fatto sapere l’Asl Roma 2 con una nota nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria che aveva compromesso il già difficile quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo dell’incendio.

Crestini aveva riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani. Dopo lo scoppio e incendio, si era preoccupato di far evacuare dall’edificio dipendenti e cittadini, e quella permanenza ulteriore aveva seriamente compromesso le sue condizioni.

Il sindaco è la seconda vittima della tragedia sulle cui cause stanno indagando magistratura e carabinieri: il primo a perdere la vita è stato Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco, deceduto domenica scorsa a causa della compromissione delle vie respiratorie.