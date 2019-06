Estate 2019: arriva la birra contadina “Doc” dal campo al boccale

Con l’inizio dell’estate 2019 arriva la birra artigianale Made in Italy “Doc” spinta da una sempre maggiore attenzione per l’origine delle materie prime, dal luppolo all’orzo passando per altri ingredienti a rafforzarne l’identità Italiana autentica.

Giovedì 20 giugno 2019 alle 15.30 a Roma a Palazzo Rospigliosi sede della Coldiretti nasce il primo Consorzio della birra artigianale Made in Italy con una vera e propria task force di birrai artigianali e agri-birrai in campo per rispondere alle richieste di consumatori sempre più attenti e competenti. All’iniziativa partecipano il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il Presidente del Consorzio Teo Musso, il ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio e il Prof. Giorgio Calabrese nutrizionista.

Per l’occasione verrà aperto il primo “Salone della birra contadina” con quelle più curiose e particolari e con i sommelier della birra per illustrare le diverse produzioni artigianali e svelare le decine di sfumature di gusto, colore e abbinamenti di una delle bevande più antiche e popolari. Sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “La corsa della birra Made in Italy”.