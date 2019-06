I consigli di Casa Surace agli americani in arrivo in Italia per l’estate: nel VIDEO c’è anche l’ambasciatore USA

Casa Surace, casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini che gioca sulle differenze tra Nord e Sud, in previsione dell’estate sforna un nuovo video in cui elargisce consigli ai tanti americani che verranno a visitare l’Italia per le vacanze estive, in particolar modo il Sud. Il video, caratterizzato dalla solita ironia del gruppo e presentato come un’iniziativa di “soft diplomacy”, è stato realizzato in collaborazione con l’Ambasciata USA, che lo ha pubblicato anche sui propri profili social. Nell’esilarante video, che trovate in fondo all’articolo, i consigli riguardano gli aspetti più pratici di cui i turisti dovrebbero essere a conoscenza quando visitano il nostro Paese. Per esempio, le profonde differenze tra ragù e ketchup, evitare l’inglese e optare per i gesti per farsi capire, la possibilità di trovare parenti solo pronunciando il cognome, l’invito a visitare i paesini e i borghi più piccoli dell’Italia, spesso trascurati ma tra le zone più belle del Paese.

E il video, con tanto di sottotitoli anche in inglese, si conclude con un’altra sorpresa: l’ambasciatore americano Lewis Eisenberg, che interpreta se stesso in un divertentissimo dialogo con la mitica nonna Rosetta. E così se l’ambasciatore lamenta le difficoltà della sua carica, la simpatica nonnina controbatte con i problemi dell’essere nonna e dell’avere a che fare con i nipoti. E se poi l’abbigliamento da agente diplomatico è fastidioso, cosa dobbiamo dire noi che al Sud Italia “il vestito elegante lo mettiamo ad aprile e lo togliamo ad ottobre” a causa di tutti i matrimoni estivi? Insomma, un video ironico e divertente che promuove in modo simpatico il nostro Paese in vista delle vacanze estive.