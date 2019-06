European Inventor Award 2019: il pubblico italiano può votare il proprio finalista che vincerà il Popular Prize

European Patent Office (EPO) dichiara ufficialmente aperte le votazioni online per l’assegnazione del Popular Prize nell’ambito dell’edizione 2019 di European Inventor Award. Il pubblico è invitato ad esprimere la propria preferenza per l’inventore o il team di inventori compreso tra i 15 finalisti nominati dalla giuria e tra i quali vi è la scienziata italiana Patrizia Paterlini-Bréchot che ha inventato una tecnica di filtrazione rapida, non invasiva e altamente sofisticata, in grado di diagnosticare precocemente il cancro rintracciando anche una singola cellula tumorale su un gruppo di oltre 50 miliardi.

Il vincitore del Popular Prize sarà annunciato da EPO nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a Vienna il 20 giugno e che celebrerà questi straordinari inventori provenienti dall’Europa e da tutto il mondo, oltre che essere trasmessa in diretta attraverso la app Innovation TV di EPO e sulla pagina Facebook.

European Inventor Award viene organizzato ogni anno da EPO per offrire un tributo a inventori di eccezionale talento la cui creatività e il cui genio sono riusciti a migliorare le vite delle persone nel mondo. Mentre i vincitori delle cinque categorie (Industria, Ricerca, Paesi non-EPO, Piccole e medie imprese, Premio alla carriera) vengono selezionati da una giuria internazionale indipendente composta da esperti nel settore dell’ innovazione, sarà unicamente il pubblico a decidere chi dei 15 finalisti riceverà il Popular Prize nel corso della cerimonia di premiazione.

Votare è semplice. Chiunque può esprimere la sua preferenza fino al 16 giugno a questo indirizzo https://popular-prize.epo.org/. E’ possibile farsi un’idea approfondita su tutti e 15 i finalisti e le loro relative invenzioni sul sito di EPO. Coloro che voteranno potranno venire estratti a sorte per l’assegnazione di un gadget tecnologico innovativo: quest’anno, saranno messi in palio fino a 15 apparecchi di aria condizionata che umidificano, purificano e rinfrescano l’aria in maniera ecologica e salutare. Ci sarà un vincitore al giorno fino alla data di chiusura delle votazioni.

I finalisti di quest’anno provengono da 12 Paesi: Austria, Francia, Germania, Israele, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

15 inventori straordinari e i team di inventori si contenderanno il Popular Prize

Nella categoria Industria, i finalisti di European Inventor Award 2019 sono stati nominati nei settori più vari: dal riciclo delle plastiche alla costruzione di frangiflutti e all’agricoltura. Imprenditori e ingegneri come Klaus Feichtinger e Manfred Hackl (Austria) hanno inventato macchine che possono possono convertire gli scarti in plastica in risorse a maggior valore trasformandoli in pellet di alta qualità per nuovi prodotti: gli inventori Antonio Corredor Molguero e Carlos Fermín Menéndez Díaz (Spagna) hanno elaborato uno stampo unico di cemento che rende più rapida e facile la costruzione di dighe più efficienti a partire dai blocchi di cemento: gli ingegneri olandesi Alexander van der Lely e Karel van den Berg hanno sviluppato un robot che rende la mungitura più agevole per le mucche, aumenta la quantità di latte munto e aiuta i fattori a gestire in maniera più efficiente queste operazioni.

Nella categoria Ricerca, gli sfidanti per il Popular Prize hanno tutti contribuito ai progressi della Medicina. L’oncologa italiana Patrizia Paterlini-Bréchot ha inventato una tecnica di filtrazione veloce, non invasiva e molto sofisticata in grado di diagnosticare precocemente il cancro rintracciando una singola cellula tumorale in un gruppo di circa 50 miliardi di cellule. L’immunologo Jérôme Galon (Francia) ha creato uno strumento che quantifica il rischio di una ricaduta dei malati di cancro attraverso il conteggio delle cellule immunitarie che si trovano nelle vicinanze degli organi colpiti; il ricercatore Matthias Mann (Germania) ha sviluppato tecniche per mappare tutte le proteine attive all’interno del corpo umano utilizzando la spettrometria di massa e rivelando i segnali-spia della malattia prima che una persona si ammali.

Nella categoria dei Paesi non aderenti all’EPO, i finalisti sono rappresentati da giovani inventori e ricercatori esperti. Gli imprenditori ecologici Eben Bayer e Gavin McIntyre (USA) coltivano confezioni biodegradabili e altri materiali sostenibili derivanti dai funghi; Amnon Shashua (Israele) e il suo team hanno inventato un sistema avanzato di assistenza alla guida che utilizza un obiettivo fotografico e una tecnologia di Intelligenza Artificiale che permette di rilevare ed evitare i maxi-ingorghi stradali in tempo reale, rendendo più sicuri oltre 40 milioni di autoveicoli in tutto il mondo. Akira Yoshino (Giappone) è il padre delle batterie al litio che oggi forniscono energia a miliardi di strumenti elettronici in tutto il mondo.

La categoria delle Piccole e medie imprese (PMI) comprende quegli inventori che stanno migliorando l’acquacoltura, la tecnologia marina e le protezioni. L’ingegnere norvegese autodidatta Esben Beck ha sviluppato un robot sottomarino che utilizza il riconoscimento delle immagini, l’intelligenza artificiale e il laser per individuare, mettere nel mirino e colpire I pidocchi di mare che attaccano i salmoni; lo scienziato dei materiali olandese Rik Breur ha realizzato un rivestimento ecologico marino antivegetativo che previene l’attacco delle alghe e delle patelle sugli scafi delle imbarcazioni facendo risparmiare combustibile ai natanti: gli ingegneri Richard Palmer e Philip Green (UK) hanno sviluppato un nuovo materiale che è flessibile ma si indurisce ad impatto avvenuto e, se incorporato in indumenti protettivi, offre copertura a sportivi, motociclisti, lavoratori dell’industria e soldati.

I finalisti della categoria Premio alla Carriera sono pionieri della genetica molecolare come

Margarita Salas Falgueras (Spagna) che ha inventato un processo più veloce, semplice e affidabile per replicare tracce di DNA in quantità sufficiente che permettano di effettuare un test genomico completo; il fisico sperimentale Maximilian Haider (Austria) che ha risolto un problema di ricerca che ci accompagnava da 60 anni, migliorando la risoluzione per immagini nei microscopi a trasmissione elettronica e rendendo possibile una definizione a livello di atomo; e il genio matematico polacco, ingegnere del software e inventore prolifico Marta Karczewicz (Polonia) le cui centinaia di invenzioni hanno permesso di trasmettere file video di qualità sempre migliore, gestire videoconferenze e utilizzare la realtà virtuale e aumentata sui telefonini.

Che cos’è European Inventor Award

European Inventor Award rappresenta uno dei più prestigiosi premi europei all’innovazione. Lanciato da EPO nel 2006, riconosce gli inventori e i team di inventori le cui scoperte avveniristiche sono in grado di fornire risposte ad alcune delle maggiori sfide dei nostri tempi. I finalisti e i vincitori vengono selezionati da una giuria indipendente formata da autorità internazionali provenienti dall’economia, dalla politica, dalla scienza, dal mondo accademico e dalla ricerca che esaminano tutte le proposte sulla base del contributo al progresso tecnico, allo svilippo sociale, al benessere economico e alla possibilità che le invenzioni hanno di poter creare nuovi posti di lavoro in Europa. Il premio viene conferito a sei categorie di invenzioni nel corso di una cerimonia che quest’anno si terrà il prossimo 20 giugno a Vienna. Il pubblico selezionerà inoltre tra i quindici finalisti il vincitore del Popular Prize attraverso una votazione online su EPO website che potrà essere espressa non oltre il 16 giugno.

Che cosa è EPO

Con circa 7000 dipendenti, European Patent Office (EPO) rappresenta una delle più grandi istituzioni pubbliche in Europa. Basata a Monaco di Baviera con uffici a Berlino, Bruxelles, L’Aja e Vienna, EPO è stata fondata allo scopo di rafforzare la cooperazione sui brevetti in Europa. Attraverso la procedura centralizzata di concessione dei brevetti, gli inventori possono ottenere una protezione sofisticata e di standard elevato in 44 Paesi a copertura di un mercato di più di 700 milioni di persone. EPO è inoltre l’autorità mondiale per quanto riguarda l’informazione e la Ricerca sui brevetti.