Facebook: in arrivo un’app che pagherà gli utenti per i loro dati, ma nel rispetto della privacy

Facebook che è alla ricerca costante di migliorare il suo servizio social ha lanciato una app che pagherà gli utenti disposti a condividere con il social i dati relativi al loro uso delle applicazioni sugli smartphone. Il suo nome è “Study from Facebook” e la compagnia di Mark Zuckerberg, assicura che rispetta la privacy: non raccoglie informazioni su credenziali e password, e non avrà accesso ai messaggi o ai siti web visitati.

“Abbiamo appreso che le aspettative delle persone quando si iscrivono per partecipare alle ricerche di mercato sono cambiate, e abbiamo creato questa app per soddisfare tali aspettative. Offriamo trasparenza, ricompensiamo tutti i partecipanti e conserviamo le informazioni personali al sicuro“, ha scritto in un post il product manager Sagee Ben-Zedeff.

In passato Facebook aveva lanciato due app simili. L’ultima, chiamata “Facebook Research“, chiusa nei mesi scorsi dopo l’emergere di due criticità: l’applicazione era stata sottoscritta da minorenni, e violava le linee guida di Apple e in precedenza era stata chiusa l’app ” Onavo Protect“.