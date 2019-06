Farmaci: gli italiani hanno consumato 35 milioni di confezioni di antidepressivi nel 2017

In Italia, la spesa lorda complessiva per i farmaci antidepressivi erogati in regime convenzionato è pari a oltre 350 milioni di euro, con un numero di confezioni dispensate superiore a 35 milioni. Lo rende noto il Rapporto salute mentale del ministero della Salute, presentato oggi a Roma, che analizza i dati del Sistema informativo per la salute mentale (Sism) per il 2017.

Si osserva che il numero di trattati con antidepressivi in regime convenzionato è di 121 ogni 1.000 persone adulte, con un minimo di 92 trattati in Basilicata e un massimo di 203 in Toscana. Per la categoria degli antipsicotici, la spesa lorda complessiva è superiore a 72 milioni di euro, con un numero di confezioni che supera i 5 milioni. Per la categoria litio la spesa lorda complessiva è di circa 3,6 milioni di euro, con un numero di confezioni pari a quasi 880 mila.

Per quanto riguarda la distribuzione diretta, per la categoria degli antidepressivi la spesa lorda complessiva è pari a 1,3 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 661.857. Per la categoria degli antipsicotici, la spesa lorda complessiva è pari a circa 88 milioni di euro con un numero di confezioni pari a 6,5 milioni. Per la categoria litio la spesa lorda complessiva è di 64.966 euro con un numero di confezioni pari a 38.716.