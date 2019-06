Farmaci, vitamine e integratori: scoperte centinaia di pratiche mediche inefficaci

A seguito di analisi che ha passato in rassegna ben 3mila studi, sono state scoperte quasi 400 pratiche mediche inefficaci, tra farmaci, procedure, vitamine o integratori.

La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su “eLife“, potrebbe aiutare ad eliminare le pratiche mediche inutili, riducendo anche i costi sia per i pazienti che per le strutture sanitarie.

Gli autori dello studio hanno identificato centinaia di pratiche mediche consolidate giudicate però inefficaci dagli studi clinici pubblicati su 3 riviste scientifiche.

Lo scopo dell’indagine era “fornire un elenco ampio e completo destinato a medici e ricercatori per guidarli affinché possano prendersi cura dei loro pazienti in modo più efficace ed economico“, ha spiegato l’autrice principale, Diana Herrera-Perez, dell’Oregon Health & Science University (Ohsu).

Il team di esperti ha condotto una ricerca sugli studi pubblicati in 15 anni su 3 prestigiose riviste di medicina generale (il “Journal of the American Medical Association”, “The Lancet” e il “New England Journal of Medicine”) rilevando che 396 pratiche mediche erano state “bocciate” da 3mila articoli. La maggior parte dei casi riguardava terapie o esami per le malattie cardiovascolari (20%). Riguardo al tipo di intervento, i farmaci figuravano al primo posto (33%), seguiti da una procedura medica (20%) e da vitamine o integratori (13%).