Ferrara, maxi tamponamento in autostrada ad Ostellato: code infinite, malori per il caldo, bambini trasportati in ambulanza

Un tamponamento che ha coinvolto otto vetture, senza feriti gravi, sta bloccando dalle 9.30 circa la superstrada che da Ferrara porta al mare. Il tamponamento s’è verificato ad Ostellato, poco prima dell’uscita di Corte Centrale.Si è formata una coda lunghissima, superiore ai 10 chilometri. Oltre ai sette feriti nello scontro, ci sono stati malori per il caldo e alcune persone, tra cui 5 bambini, sono state trasportate all’ospedale del Delta per precauzione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il 118 che stanno girando auto per auto per assistere le migliaia di persone in coda. La temperatura è di +34°C, ma quella percepita al sole è molto più elevata.