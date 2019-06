Festa della Repubblica: gli eventi in Italia regione per regione

Gli eventi in Italia regione per regione per la giornata della Festa della Repubblica, il 02 Giugno 2019.

“Abruzzo

Domenica 2 Giugno – Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare

Ritrovo: Palena, Convento di S. Antonio – ore 08.30

Programma: nel Parco Nazionale della Majella, percorreremo un sentiero panoramico sul versante Est del Monte Porrara che giunge all’Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare, per poi riscendere al Convento di S. Antonio.

Basilicata

#CamminaNatura: L’AVIFAUNA DELLA RISERVA DEI CALANCHI A MONTALBANO JONICO – 02.06.2019

Ritrovo: Montalbano Jonico cancello Principale Villa Comunale – ore 18.00

Programma: visiteremo la Villa comunale di Montalbano Jonico, importante per la sua biodiversità, risaliremo via Sant’Antuono, punto ideale per osservare il volo del falco Grillaio, per poi raggiungere il Belvedere della Riserva dei Calanchi da dove osserveremo altre specie di uccelli e illustreremo gli aspetti geologici e naturalistici del territorio.

Calabria

#CamminaNatura: SCHICCIO DI PERISTEREA – 02.06.2019 – Bova Marina

Programma: escursione lungo il letto della Fiumara San Pasquale per raggiungere la cascata detta “schiccio” di Peristerea.

#CamminaNatura: GIORNATA DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE DIVULGATIVA – 02.06.2019- Frascineto (Cosenza)

Programma: Ore 09.30 Visita al Museo Comunale delle Icone e della Tradizione Bizantina.

Ore 13.00 consumazione colazione a sacco presso la sede dell’Ass.ne Culturale “AMIGDALA”

Ore 14.30 breve filmato sull’evoluzione dell’uomo, scheggiatura della selce, accensione del fuoco, lavorazione dell’osso e della pietra, archi e frecce, produzione tessile nell’antichità.

#CamminaNatura: TREKKING SULLE COLLINE DI PENTIMELE – 02.06.2019 – Parco Nazionale dell’Aspromonte

Programma: alle propaggini del Parco Nazionale dell’Aspromonte si estendono meravigliose le colline che sovrastano la città di Reggio Calabria, formano incredibili vallate e spaziano i superbi paesaggi sullo Stretto di Messina. Domenica 02 Giugno ci inoltreremo su questi incantevoli pendii. “Le vallate che non immagini a due passi dalla città”.

Campania

Domenica 2 giugno 2019

SU E GIÙ PER LE CRESTE SALERNITANE – PARCO PINOCCHIO – Ore 9

Ritrovo: Parco Pinocchio altezza Misericordie – ore 9:00

#CamminaNatura: USCITA IN CANOA E PULIZIA DEI FONDALI MARINI – 02.06.2019 – partenza dal porto di Agropoli

Ritrovo: partenza dal porto di Agropoli – ore 9

Programma: uscita in canoa e pulizia dei fondali marini, unitamente alla sezione Legambiente Stella Maris di Agropoli e il supporto del centro subacqueo Diving Yoghi.

La partenza inizia dal porto di Agropoli. Si proseguirà lungo le coste di Agropoli dando particolare rilievo all’aspetto geologico, visiteremo il porto romano e vedremo le riprese sub, dal vivo, della “Posidonia marina”.

Emilia – Romagna

#CamminaNatura: A PIEDI NELLE VALLI DI ARGENTA- 2.06.2019 – Campotto di Argenta

Programma: in occasione della Festa della Repubblica e in collaborazione con Ecomuseo di Argenta, Comune di Argenta, Soelia spa, escursione a piedi lungo gli argini delle Casse di Espansione, Parco del Delta del Po

#CamminaNatura: SENTIERO DEI DUCATI MTB – IL TASSARO TRA MAILLO ED ENZA – 2.06.2019 – Compiano/Canossa ( RE)

Percorso cicloescursionistico con MTB – 30 km +950m MC/MC+ tratti BC

Programma: La Valle del Tassaro conserva quasi intatta la sua rete di antiche vie. Racchiusa tra il Rio Maillo ed il Torrente Enza è attraversata dal Sentiero dei Ducati che si sta cercando di riscoprire e valorizzare per la sua fruizione in MTB.

Con un inedito percorso ad anello verranno collegati i tanti luoghi di interesse ambientale e storico della zona.

Sosta finale e spuntino a Crovara.

Domenica 2 – Giugno

Passaggio a Nord – Ovest del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Programma: una valle tutta da scoprire quella dell’alto Tramazzo, in un contesto naturale di tutto rispetto.

Domenica 2 Giugno – fra carbonari e boscaioli

Programma: l’itinerario partirà dal paese di Civago. Inizieremo fin da subito ad inoltrarci nel parco nazionale dell’appennino toscoemiliano percorrendo l’antica strada di pellegrinaggio delle Forbici, utilizzata nell’antichità come via per i fedeli diretti a San Pellegrino in alpe. Ci inoltreremo quindi nell’abetina Reale, sfruttata per il legname dal 1400 dagli Estense, che vi costruirono anche una segheria, oggi rifugio, dove pranzeremo. Menù concordato: bis di primi, bis di secondi, vino, caffè, dolci 20 euro, da pagare direttamente al rifugio.

#CamminaNatura: MONTE SOLE E I LUOGHI DELLA STRAGE (PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE) – 02.06.2019

Ritrovo: Pian di Venola (BO) davanti alla stazione di Pian di Venola e all’Island Cafè, via Porrettana Sud n. 36 – ore 14:00.

Trasferimento con auto proprie (auto condivise) al punto d’inizio escursione.

Programma: il Parco custodisce un patrimonio di biodiversità fra i più ricchi della Regione e tutela un territorio, tristemente noto per i tragici eventi dell’autunno 1944 (Eccidio di Marzabotto) dove furono completamente distrutti interi borghi. Dopo la fine della guerra, la zona rimase disabitata per interi decenni perché nessuno poteva accettare di tornare a vivere in luoghi che evocavano ricordi così drammatici. Ciò ha consentito la progressiva rinaturalizzazione di un area che nel 1989 è stata costituita come “Parco Storico” per preservare e coltivare la memoria dell’Eccidio.

#CamminaNatura: I CALANCHI DEL RIO ROCCA – 02.06.2019

Ritrovo: Sant’Antonino di Casalgrande (RE) presso il Bar La Rotonda, Via Canale incrocio via Statale – ore 14:15.

Programma: camminata dall’abitato di Cadiroggio scendiamo nel SIC (Sito di Interesse Comunitario) sulla sinistra orografica della vallata del Rio Rocca per risalire sull’altra sponda con meravigliosi affacci sui calanchi fino al Castello di San Valentino. Da qui di nuovo nel cuore della vallata del rio Rocca fino a raggiungere il punto di partenza.

Friuli Venezia Giulia

#CamminaNatura: GEOESCURSIONE NELLE EVIDENZE FRIULANE DELLA TETTONICA A PLACCHE: IL SOVRASCORRIMENTO PERIADRIATICO – 02.06.2019 – Andreis

Programma: escursione di carattere prevalentemente geologico focalizzata sulla linea tettonica di importanza regionale storicamente denominata “Sovrascorrimento Periadriatico” che evidenzia il movimento delle placche nell’area friulana. Inoltre, la presenza di estese coperture sedimentarie di origine glaciale, permetterà di affrontare la tematica dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 100.000 anni. L’escursione si chiuderà con la visita al Centro Recupero dell’Avifauna Ferita gestita dal Parco Regionale delle Dolomiti Friulane e l’evidenza della particolarità dell’architettura degli edifici tradizionali andreani.

Lazio

#CamminaNatura: GIORNATA DELLA RISERVA NAVEGNA CERVIA – 02.06.2019

Ritrovo: Ascrea (RI) piazza Mareri davanti al Municipio – ore 09:30

Programma: l’escursione si svolge all’interno della Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia, che il 2 giugno celebra la sua istituzione. In questo territorio, un piccolo gioiello per la biodiversità, troviamo il lupo, l’aquila reale, l’ululone appenninico e molte alte specie protette sia animali che vegetali.

#CamminaNatura: LA RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA – 02.06.2019 – Via Salaria

Programma: passeggiata naturalistica all’interno della Riserva Naturale della Marcigliana, lungo il percorso approfondimenti di botanica.

Lombardia

#CamminaNatura: NELLE CAMPAGNE DI SAN MARTINO – 02.06.2019

Programma: scopriamo la natura e le tradizioni di Giugno curiosando a passo lento tra cappelle e agro-paesaggi di pianura. Da San Martino a San Giovanni: le tradizioni del mondo agrario si legano indissolubilmente ai cicli stagionali della natura.

Domenica 2 Giugno – in Val Bodengo

Programma: Trascorreremo una domenica in val Bodengo per scoprire attraverso un percorso di educazione ambientale a passo lento una delle tributarie meno conosciute della val Chiavenna. Selvaggia ed appartata, risaliremo la valle lungo un facile ma appagante itinerario adatto a tutti.

Domenica 2 Giugno da Brunate a Torno lungo la Val Regia

Domenica 2 Giugno : chi ha paura del drago di Palude ?

Programma: il Tritone crestato italiano, conosciuto anche come “Drago di palude”, è solo una delle specie di anfibi che vivono all’interno della torbiera della Riserva Naturale di Pian di Gembro. Scopriamo insieme quali sono le altre e quali sono le loro strategie di sopravvivenza in un ambiente così particolare.

A discrezione dei partecipanti: pranzo al sacco presso le aree pic – nic della riserva. Possibilità di pranzare presso le strutture presenti in loco.

Sabato 1 Giugno e Domenica 2 Giugno – passeggiata tra i borghi di Orino, Castello Cabiaglio e Brinzio – repliche Sabato 1 Giugno e Domenica 2 Giugno. Di notte nei borghi della Lombardia.

Programma: serata di approfondimento e presentazione delle passeggiate a tappe alla scoperta del territorio e dei borghi antichi con le loro storie e gli antichi lavori della civiltà rurale.

CamminaNatura: KIRSCH E TULIPANI – 02.06.2019

Ritrovo: Iselle S.S.33 del Sempione parcheggi della Posta prima della Dogana Italiana – ore 09:00

Programma: escursione nella Valle del Sempione lungo la vecchia mulattiera che unisce Iselle con Trasquera, i ciliegi di Trasquera e la ricetta perduta del liquore Kirsch, i rari Tulipani alpini (Tulipa australis) in fioritura e il Ponte del Diavolo di Bugliaga.

Marche

Caldarola – Terra dei Castelli – Domenica 2 Giugno

Programma: Tra l’XI e il XIV secolo i Varano, potenti signori di Camerino, estesero la loro influenza su Caldarola e i borghi circostanti, trasformandoli in una poderosa cintura difensiva. Una passeggiata tra antichi e suggestivi borghi fortificati, anche per continuare a sostenere un territorio ancora molto sofferente per gli eventi sismici iniziati nell’estate del 2016.

In Marcia per la solidarietà – Domenica 2 Giugno.

Programma: Passeggiata facile ed accessibile anche ai bambini da Montefalcone Appennino a Smerillo con diverse soste durante le quali ci saranno testimonianze e racconti sui progetti sostenuti grazie alla marcia degli anni scorsi, ma anche sul nostro territorio, fauna, flora e progetti di preservazione dell’habitat naturale.

Domenica 2 Giugno – Passeggiata tra i Murales

Programma: dal Borgo di Braccano, con i suoi mille colori, saliremo fino alla Gola di Jana per raggiungere l’antica ed oramai abbandonata Abbazia di Roti attraverso un fitto bosco fino a raggiungere i verdi prati punteggiati dalle orchidee selvatiche.

Piemonte

#CamminaNatura: SUI SENTIERI DELLA STORIA – 02.06.2019 – Borgata Norat di Roccabruna (CN)

Programma: Escursione sui sentieri dei partigiani garibaldini: visita a luoghi legati alle vicende della lotta partigiana e al rifugio “Carlo Fissore” (m 1260 circa) Sant’Anna di Roccabruna. Rientro ore 16:30 circa

I MARMI DEL BAROCCO PIEMONTESE – DOMENICA 2 GIUGNO

Programma: passeggiata naturalistica alla scoperta degli antichi siti di estrazione dei marmi policromi utilizzati già dal ‘600 per il Barocco Piemontese.

DOMENICA 2 GIUGNO – INSOLITA SALITA AL PIAN DELLA MUSSA

Programma: insolita salita da Balme al Pian della Mussa tra altare celtico, residenze di villeggiature estive di inizio novecento e fioritura delle peonie; una salita tra storia leggenda e natura.

#CamminaNatura: IL VALLONE DEL ROC E LA SCUOLA DI MAISON – 02.06.2019

Ritrovo: Noasca – ore 09:30

Programma: escursione attraverso le antiche borgate che popolano il Vallone del Roc, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, alla scoperta della vita nei piccoli borghi di un tempo. Visiteremo anche la scuola di Maison, situata a 1500 metri di quota e frequentata dai bambini del Vallone del Roc, chiusa negli anni ’60 del Novecento.

Sardegna

Capoferrato il Sentiero Geologico – Domenica 2 Giugno – a Muravera

Programma: Escursione lungo un vero e proprio sentiero geologico. Si parte dal Ceas Naturalia di fronte alla spiaggia di Porto Pirastu di Costarei da quota zero per arrivare alla cima del Monte Ferru a 300 mt, uno degli ultimi vulcani della Sardegna risalente a 5-10 milioni di anni fa.

#CamminaNatura: TRA I TACCHI DI ULASSAI – 02.05.2019

Ritrovo: Piazza Barigau – Ulassai – ore 16:30

Programma: una bella escursione che ci permetterà di conoscere una parte del bellissimo territorio di Ulassai. Avremo il piacere di osservare alcune delle opere della famosa artista Maria Lai e attraverseremo il canyon di Sa Tappara che, con le sue spettacolari pareti calcaree, è diventata meta degli arrampicatori di tutto il mondo. Continueremo a salire nel cuore dei tacchi tra grotte, punti panoramici e verdi boschi di leccio.

Sicilia

CamminaNatura: PASSEGGIANDO SUI GESSI E NEI GESSI – 2.06.2019 – Sant’Angelo Muxaro – Escursione Speleologica – Vallone del Ponte conosciuta per le Grotte D’Acqua

PRIMO ITINERARIO: passeggiata lungo le vie del paese e visita alle principali necropoli presenti in prossimità del centro urbano. Si parte da quota 330 m sino quota 203 m per raggiungere nuovamente quota 330 m; pendenza max 100% (45°);

SECONDO ITINERARIO: escursione speleologica all’area carsica denominata Vallone del Ponte conosciuta per le rinomate Grotte D’Acqua (massimo 25 partecipanti)

Equipaggiamento: stivali in gomma o scarpe trekking (sconsigliate scarpe di ginnastica), pantaloni lunghi, felpa leggera con maniche lunghe, cappellino, borraccia, sono consigliati guanti da lavoro e un ricambio completo (l’organizzazione fornirà un casco con illuminazione).

#CamminaNatura: LA RISERVA DI VENDICARI FRA SORIA NATURA E CULTURA – 02.05.2019 – Tonnara – Torre Sveva – Salina

Programma: visiteremo il cuore della riserva, attraversando la ex salina, l’arenile, il vecchio stabilimento per la lavorazione del tonno, l’ecomuseo, l’impianto per la lavorazione del Garum. Percorso adatto a tutti.

Il Borgo di Prizzi con le tradizioni – Domenica 2 Giugno

Programma: in occasione delle Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi 2019 SikaniaTrek, SikanaMente_Prizzi e Legambiente-Circolo delle due Rocche vi condurranno alla scoperta del borgo di Prizzi, il borgo più alto dei Monti Sicani. Vicoli stretti e ripide scalinate conducono nelle vie che furono di bizantini, arabi e normanni. Una giornata all’insegna della natura nella fantastica cornice del Parco dei Monti Sicani e alla scoperta della storia e delle tradizioni del piccolo borgo sicano e delle bellezze naturalistiche che lo circondano.

TOSCANA

La Riserva Naturale di Acquerino – Domenica 2 Giugno – ore 9

Programma: Vieni a scoprire le storie nascoste tra le valli dell’Acquerino, la viabilità transappenninica a cavallo dell’anno Mille, l’attività siderurgica, la vita religiosa…

Anello del Rinascimento dal Galluzzo a Firenze – Domenica 2 Giugno – ore 9

Programma: Una passeggiata lungo la viabilità minore dei colli fiorentini, attraverso alcuni luoghi simbolo, alla scoperta di angoli di natura in città e della storia millenaria del paesaggio.

VENETO La Restera antica via di collegamento per trasporto merci dalla Laguna di Venezia.

#CamminaNatura: CAMMINATA SUI SENTIERI NATURA DI MUSSOLENTE – 02.06.2019

Ritrovo: al parcheggio della Vittoria di Mussolente (vicino Scuole Superiori di I grado) – ore 09:00

Programma: il sentiero si dirama lungo l’asse collinare di Mussolente, alla scoperta di paesaggi incantati e dell’atmosfera magica che ne impregna i boschi. Particolarmente il bosco di roveri presente sul versante di San Lorenzo conosciuto come “Le Rorate”. Il percorso è di 8,5 km con salite di media difficoltà alternate a tratti pianeggianti e leggere discese, adatto a (quasi) tutti ma occorre sempre e comunque prestare attenzione.

#CamminaNatura: NEI BOSCHI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO, TRA NATURA E STORIA – 02.06.2019

Ritrovo: Casa Zeleghe, Via Armistizio 298 – Cesuna di Roana VI – ore 09:30

Programma: il suggestivo ed affascinante “bosco nero” di Asiago, con i suoi abeti giganti, è custode di biodiversità e storia dell’Altopiano di Asiago. I nostri passi ci condurranno alla scoperta di tutto ciò, una vera e propria immersione nell’ambiente naturale fino a raggiungere il rifugio Bar Alpino. Da lì dopo una pausa ristoratrice torneremo al luogo di partenza.