Festa della Repubblica Italiana 2019: il Doodle di Google ci ricorda perché si festeggia il 2 Giugno

Google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica Italiana 2019: sulla home page italiana del noto motore di ricerca è online dalla mezzanotte un doodle personalizzato con la bandiera tricolore che sventola.

Istituita nel 1947, il 2 Giugno è festa nazionale perché si ricorda il referendum istituzionale che il 2 e 3 giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite della storia d’Italia, con un’affluenza alle urne dell’89% e con un risultato in bilico fino all’ultimo (12 milioni e 700 mila voti per la Repubblica, con una grande maggioranza al Centro/Nord e soprattutto in Trentino e Romagna con punte dell’85%; 10 milioni e 700 mila voti per la Monarchia, con una grande maggioranza al Sud e soprattutto a Napoli e in Campania con punte dell’80%).

Da quel giorno l’Italia è una Repubblica e ogni anno il 2 Giugno se ne ricorda la nascita.

