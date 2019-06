Festa della Repubblica, Mattarella: “Forze armate presidio di stabilità”

“Le Forze Armate, con abnegazione, professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri, alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla realizzazione delle finalita’ indicate dalla Costituzione, costituendo un prezioso presidio di stabilita’ e sicurezza, risorsa per il progresso pacifico della comunita’ internazionale”.

Cosi’ il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli per la festa del 2 giugno.

“Nel ricordo di quanti, operatori in questo spirito, hanno dato la loro vita per costruire, difendere e diffondere tali valori – prosegue il capo dello Stato – rivolgo un pensiero commosso ai caduti e alle loro famiglie, gravate da dolore incolmabile. Il loro sacrificio rappresenta esempio e monito per le giovani generazioni dei soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, ai quali la Repubblica affida il compito di preservare e rafforzare oggi e per il futuro le stesse condizioni di pace e liberta’ che ci hanno donato”. “Nel giorno della festa della Repubblica – conclude Mattarella – mi e’ grato formulare alle donne e agli uomini delle Forze Armate di ogni ordine e grado, il piu’ fervido e riconoscente augurio. Viva le Forze Armate, viva l’Italia”.