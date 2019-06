Festa delle Fragole 2019: gusto, tradizione e divertimento per celebrare le delizie della Val Martello

Come da tradizione dal 29 al 30 giugno 2019, in Val Venosta e nello specifico nella Val Martello, si svolgerà la 20° Festa delle Fragole altoatesine. Ogni anno, l’ultimo week-end di giugno, ha luogo una festa che attira numerosi visitatori e buongustai per celebrare l’inizio della raccolta delle delizie della Val Martello: le fragole.

Un’occasione unica per degustare e acquistare il prelibato frutto simbolo della Val Martello. Chiamata anche valle delle fragole, la vallata è caratterizzata da un clima mite e molti giorni di sole all’anno che fanno di questa zona il luogo ideale per la coltivazione di fragole di ottima qualità, dal sapore e profumo straordinario. Qui i succosi e prelibati frutti rossi crescono e maturano molto lentamente profumandosi di un aroma eccezionale.

Gusto, tradizione e divertimento per festeggiare un frutto buono, saporito e sano amato da tutti, sia grandi che piccini. La festa avrà inizio ufficialmente, dopo il celebre taglio della torta di fragole gigante, offerta a tutti i presenti. In più troverete un mercato contadino con prodotti del parco nazionale dello Stelvio, ricette tradizionali e invitanti dessert, che vi accompagneranno nel mondo delle fragole. Due giornate con un programma dedicato a tutta la famiglia con clown, angolo giochi per i più piccoli, minigolf, gite guidate lungo il sentiero delle fragole, prove di arrampicata della nuova palestra di roccia e presentazioni di prodotti tipici della Val Venosta.

Natura incontaminata, cime innevate, boschi freschi e malghe illuminate dal sole fanno da scenario a chiese e castelli di pregio artistico e dalla storia centenaria: è la Val Martello il luogo ideale per un fine settimana appetitoso.