Festeggia il giorno più felice dell’anno con Vueling: voli a prezzi speciali per la meta del cuore

Lo afferma un équipe di psicologi e meteorologi inglesi: il 20 giugno è il Giorno più felice dell’anno e per celebrarlo degnamente Vueling, da sempre attenta al benessere dei suoi passeggeri, lancia la promozione Yellow Day che, da oggi e per tre giorni, offrirà 7.000 biglietti al prezzo vantaggioso di € 24,99 a tratta a tutti coloro che vorranno festeggiare questo giorno regalandosi un viaggio verso la propria destinazione del cuore!

Con la promozione Yellow Day di Vueling, è possibile acquistare biglietti aerei per alcune delle città più belle d’Europa grazie alle 80 rotte disponibili in partenza da 17 aeroporti italiani: un week end nella frizzante Barcellona per poi immergersi nelle acque della Costa Brava, piuttosto che un soggiorno a Parigi per assistere ai festeggiamenti della Festa Nazionale francese. E non solo. Grazie alle 5 nuove rotte inaugurate per la stagione estiva 2019, è possibile scegliere anche un volo verso Praga, Vienna, Monaco, Bilbao o Valencia.

La promozione è accessibile da tutti i canali di vendita della compagnia.

Per ulteriori informazioni sugli orari di partenza, le destinazioni, la natura e i dettagli della promozione, consultare il sito della compagnia aerea.