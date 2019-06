Festival di Yulin: in Cina torna il crudele massacro di cani, torturati e trucidati senza pietà

Nella metropoli cinese di Yulin (nella provincia cinese del Guanxi) si celebra ogni anno, in occasione del solstizio d’estate, il Dog Meat Festival: la città si trasforma per 3 giorni in un vero e proprio macello a cielo aperto e vengono uccisi senza pietà migliaia di cani di provenienza ignota, che poi vengono cucinati seguendo varie ricette, e mangiati nel corso della giornata.

Oltre alle crudeltà a cui vengono sottoposti, gli animali vengono macellati senza alcun controllo sanitario: vengono trucidati nelle maniere più crudeli, bolliti vivi, scuoiati mentre ancora respirano, picchiati a morte per renderne la carne più morbida e per procurare scariche di adrenalina che, secondo barbare credenze, servirebbe a potenziare l’energia sessuale di chi la consuma.

Anche se mangiare carne di cane in Cina è completamente legale, la legge prevede una quarantena in laboratorio prima della sua circolazione, norma che non viene applicata nel caso del Festival.

Per tutta la durata del Festival i cani, stipati in strettissime gabbie, saranno sottoposti, come ogni anno, a pesantissimi maltrattamenti e torture.