Di là dal fiume e tra gli alberi: l’altopiano della Sila

Tutti sanno che la Sila è un altopiano e che si trova in Calabria, ma poi, quando davvero si prende in mano una cartina per pianificare il viaggio, si scopre che c’è una Sila Grande, una Sila Piccola, una Sila Greca, una Presila. L’itinerario, che sembrava una tranquilla passeggiata in montagna, si complica notevolmente. Se poi si parte in inverno inoltrato, quando i passi in alta quota sono interrotti per la neve e non ci si muove senza un fuoristrada, viene il dubbio che forse si poteva scegliere un altro percorso.

Il nuovo episodio della serie in prima visione “Di là dal fiume e tra gli alberi”, firmato da Lucrezia Lo Bianco, in onda domenica 2 giugno alle 22.10 su Rai5, si addentra in questi luoghi fin dove è possibile, scoprendo che questa montagna, così povera e difficile, è stata lo scenario di appassionanti fatti storici, patria di grandi filosofi, terra di coraggiosi imprenditori. Mantenendo allo stesso tempo il fascino di grandi tradizioni culturali, musicali, culinarie di un territorio sorprendente.