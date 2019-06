Frana minaccia palazzina: evacuazioni in Valle Orco

Evacuazioni nella notte in Valle Orco: minacciata da una frana una palazzina di Locana (Torino), frazione Roncaglie. Alcuni massi si sono staccati dalla montagna e hanno raggiunto un’abitazione. I proprietari hanno chiamato i vigili del fuoco che, in via precauzionale, hanno sgomberato l’intera palazzina.

La casa è stata dichiarata inagibile.