Francia: a Lione l’Organizzazione mondiale della Sanità aprirà la sua Accademia della sanità

Nascerà in un campus a Lione, nel sud della Francia, “L’Accademia dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)” che mira a fornire una formazione continua ai professionisti della sanità.

La dichiarazione d’intenti è stata siglata dal presidente francese, Emmanuel Mac ron, e dal direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’Accademia dell’OMS rivoluzionerà per sempre l’insegnamento nel campo della salute e “ambisce a fornire formazione a milioni di persone“, è quanto si legge in una nota dell’agenzia delle Nazioni unite.