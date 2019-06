Fulmine colpisce motociclista e frantuma il casco: uomo di 45 anni morto sul colpo

Un motociclista di 45 anni è morto nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Interstate I-95 nella contea di Volusia, secondo la polizia stradale della Florida. I poliziotti hanno dichiarato che l’incidente si è verificato poco prima delle 3 (ora locale). Il 45enne della North Carolina è stato colpito dal fulmine, la moto è finita fuori strada e si è capovolta, lanciando l’uomo, secondo le dichiarazioni della polizia. Un portavoce della polizia stradale della Florida ha dichiarato che il fulmine ha colpito il casco dell’uomo, lasciandolo a pezzi. L’incredibile immagine che pubblichiamo in alto a corredo dell’articolo è stata diffusa dalla polizia stradale della Florida e mostra ciò che è rimasto del casco dello sfortunato motociclista, morto sul colpo.

I poliziotti hanno affermato che un poliziotto della Virginia fuori servizio ha visto il fulmine cadere. L’agente ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver visto la saetta colpire il casco dell’uomo, un secondo prima dell’incidente. Secondo il National Lightning Safety Council, ci sono state 10 vittime di fulmini legate alle moto dal 2006 ad oggi. In diversi casi, però, il motociclista non era in sella quando i fulmini si sono abbattuti.