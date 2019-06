Genetica, al via un maxi studio sul DNA: permetterà di prevenire il cancro e le malattie cardiovascolari

E’ stata annunciata una nuova maxi-ricerca per scoprire associazioni tra geni e malattie, che comprenderà l’analisi di ben mezzo milione di campioni di DNA di altrettanti individui e sarà frutto della collaborazione di “Intermountain Healthcare” – una no profit con sede in Utah dove saranno reclutate le persone da coinvolgere) e “deCODE” a Reykjavik.

L’iniziativa denominata “HerediGene: Population Study“, rappresenterà la mappatura genetica più estesa mai eseguito su una singola popolazione. “Ci si aspetta che la ricerca avrà un impatto globale su medicine, terapie e innovazione sanitaria con benefici nella cura dei pazienti universalmente – ha dichiarato Lincoln Nadauld di Intermountain Healthcare –. L’iniziativa è unica per dimensioni, scopo e applicazioni immediate nella cura dei pazienti“. L’analisi dei dati genetici permetterà di predire e prevenire meglio malattie quali cancro della mammella e del colon, e malattie cardiovascolari.