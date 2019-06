Genova, fuga di gas in galleria: in corso le ultime operazioni di aerazione per riaprire la statale Aurelia

La notte scorsa, la rottura alla condotta del gas a media pressione in una galleria sottoferroviaria nella zona di Genova Pegli, ha costretto a sfollare 10 famiglie e chiudere la statale Aurelia e la ferrovia Genova-Savona, ma è stata prontamente riparata intorno alle 10.

Per quanto riguarda il traffico sulla via Aurelia è stato riaperto e a breve sarà ripristinata anche la circolazione ferroviaria. Nella galleria sono in corso le operazioni di aerazione e una volta ultimate i vigili del fuoco daranno l’ok per il transito dei treni.

Anche gli sfollati a breve potranno rientrare nelle abitazioni. L’incidente è stato seguito anche dalla Protezione civile. “Stiamo seguendo la situazione dalle prime ore della mattina con la Sala della Protezione Civile regionale. Non si segnalano danni a persone o cose, la situazione rientrerà nella normalità a breve“, spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.