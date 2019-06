Genova, oggi la demolizione di Ponte Morandi: tutto pronto per l’esplosione controllata [LIVE]

Oggi, venerdì 28 giugno, alle 9, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova.

Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della protezione civile e sono stati lanciati appelli, da enti come Enac e compagnie di navigazione, per avvertire i viaggiatori diretti al porto e all’aeroporto di muoversi con largo anticipo.

In pochi secondi 20 mila i metri cubi di calcestruzzo e acciaio finiranno a terra. Le due pile si piegheranno una verso l’altra e cadranno in grossi pezzi.

Tante le misure di mitigazione previste per limitare la diffusione delle polveri e la propagazione di vibrazioni: oltre all’acqua nelle vasche sull’impalcato, quella gettata da 12 cannoni, quella presente nelle trincee sotto il ponte, che sarà minata per far alzare una barriera liquida e quella delle migliaia di sacche posizionate in prossimità dei fori con la dinamite. Previsti sacchi di sabbia per limitare l’onda d’urto verso la vicina autostrada, cumuli di terra ricoperti di tessuto non tessuto per attutire la caduta dei monconi e altre barriere protettive attorno al cantiere. In azione anche l’Esercito con un esplosivo speciale sull’acciaio degli stralli, che saranno i primi a cadere.

Il piano di evacuazione coinvolge complessivamente 3400 persone, tra residenti e domiciliati, che devono lasciare l’area interdetta. I cittadini evacuati ricevono un cartellino identificativo, con un codice numerico, con il quale vengono assegnati a una delle 8 strutture di accoglienza predisposte dal Comune e che permette di salire sui bus navetta Amt a loro dedicati e in servizio dalle 05:30 di oggi.

Ore 08:40 – Arpal ha terminato il posizionamento dei filtri per il monitoraggio di polveri e fibre di amianto che verrà avviato successivamente all’abbattimento delle pile. L’aria aspirata dalle pompe a intervalli di 3 ore verranno analizzate dagli specialisti di Arpal e del centro amianto dell’Asl 3 nel laboratorio dove si trova il Sem, il microscopio a scansione elettronica.

Ore 06:00 – Sono iniziate le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell’esplosione controllata. Le operazioni, coordinate dalla Protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone che vivono nella zona rossa saranno fuori dalle abitazioni. In cantiere, i fochini stanno predisponendo i materiali utili per le “volate” che distruggeranno i due monconi.