Genova, Ponte Morandi: primo giorno di demolizione delle case, raccolti gli ultimi suppellettili

Al via oggi le operazioni preliminari necessarie alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru mentre nel frattempo vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Chiusa anche la vicina via Fillak.

Inoltre alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all’interno delle palazzine interessate dalla demolizione. Questo pomeriggio l’inizio delle operazioni di demolizione.