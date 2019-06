Genova, Ponte Morandi: vigili del fuoco recuperano la bandiera S.Giorgio

Recuperata dai vigili del fuoco la bandiera di Genova che dal 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, era stata issata sulla pila 11 dell’ex viadotto.

L’operazione è stata effettuata su richiesta del sindaco Marco Bucci dal Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la pila calando a terra quel che resta della Croce di San Giorgio, battuta e stracciata per 9 mesi da venti ed eventi atmosferici. In seguito il vessillo simbolo di rinascita è stato riconsegnato nelle mani del sindaco.

La bandiera non avrebbe potuto rimanere sul moncone dato che verrà abbattuto, salvo imprevisti, il 24 giugno.